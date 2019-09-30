Кум Порошенко покинул Украину

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко покинул страну. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на бывшего депутата Верховной Рады Сергея Лещенко.

«Бывший генеральный прокурор Луценко слинял из Украины... в Британию. В самый разгар кризиса в связи с импичментом [президенту США] Дональду Трампу, который спровоцировали поставки дезинформации от Луценко в адрес [адвоката Трампа] Руди Джулиани», — сообщил Лещенко.

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По словам экс-парламентария, эту информацию он получил от журналиста NBC Ричарда Энгеля, который недавно общался с Луценко в Киеве. «Тот сообщил, что вылетает в Лондон... подтянуть свой английский. Иностранные журналисты в шоке от такого поведения человека, заварившего всю эту кашу», — заявил Лещенко.

Ранее Луценко заявил, что член совета директоров украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings Хантер Байден, которого подозревают в коррупции, не нарушал законы Украины. «С точки зрения украинского законодательства, он ничего не нарушал», — сказал Луценко, добавив, что сомнительная деятельность компании началась за два года до назначения Байдена.

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Ранее Белый дом опубликовал стенограмму разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы, которых до этого не было в открытом доступе, стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американскому лидеру. В Конгрессе США заявляли, что это будет сделано, если удастся доказать факт давления Трампа на украинского коллегу в связи с необходимостью расследования коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена, сына Джо Байдена, претендующего на пост главы государства на выборах 2020 года от Демократической партии.

Скандал вокруг Байдена-младшего развернулся после того, как СМИ сообщили, что он получал миллионы долларов от Burisma Holdings в тот период, когда его отец выполнял функции спецпредставителя США по Украине.

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