На Украине заявили об отсутствии оснований для расследования против Байденов

У Украины нет причин проводить собственное расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера по делу украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings. Об этом заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью «Би-би-си Украина».

По его словам, любое расследование против потенциального соперника нынешнего президента США Дональда Трампа должно начаться в Соединенных Штатах. «Это юрисдикция США», — сказал он, добавив, что вероятные хищения могли произойти в Burisma еще за несколько лет до того, как Хантер стал членом совета. «Я ничего не могу делать [по делу], которое не связано с украинским законодательством», — добавил экс-генпрокурор.

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27 сентября стало известно, что украинские следователи не проводили допрос бывшего вице-президента США и его сына Хантера по делу Burisma.

Скандал в США начался в сентябре из-за информации о давлении, которое Трамп якобы оказывал на Зеленского, требуя от него в ходе телефонной беседы начала расследования действий Байдена-младшего в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи. 24 сентября спикер палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. На этом фоне президент США распорядился обнародовать стенограмму июльского разговора с Зеленским, из которой выяснилось, что он не ставил украинскому лидеру каких-либо условий по расследованию в отношении сына Байдена.

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Скандал вокруг Хантера развернулся в апреле после того, как СМИ сообщили, что он получал миллионы долларов от компании Burisma в тот период, когда его отец выполнял функции спецпредставителя США по Украине. По данным New York Times, Байден-младший зарабатывал в Burisma до 50 тысяч долларов в месяц и получил за несколько лет работы в компании около трех миллионов долларов.

Генпрокуратура Украины в 2015 году подозревала владельца компании Николая Злочевского в уклонении от налогов, отмывании денег и хищении государственных ресурсов. Однако в сентябре 2016 года года Печерский районный суд Киева обязал Генпрокуратуру принять решение о прекращении розыска Злочевского. Вскоре были завершены все процессуальные действия в отношении Burisma Group.

В январе 2018 года Джозеф Байден рассказал, как в 2016 году после его вмешательства уволили генпрокурора Украины Виктора Шокина. По его словам, он по поручению тогдашнего президента США Барака Обамы позвонил украинскому лидеру Петру Порошенко и пригрозил не предоставлять Киеву кредитные гарантии на миллиард долларов. В итоге Шокин потерял место спустя шесть часов после звонка. По словам самого Шокина, Байден настоял на увольнении именно из-за расследования Генпрокуратурой деятельности компании Burisma.

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