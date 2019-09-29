Трамп рассказал о «величайшем мошенничестве» в истории США

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter-аккаунте видеообращение в связи с очередной попыткой Демократической партии запустить процесс по его импичменту.

Американский лидер назвал происходящее «величайшим мошенничеством» в истории политики США. «Демократы хотят отнять ваше оружие, здравоохранение, голос, свободу, судей, они хотят отнять все. Мы не можем позволить этому произойти», — заявил Трамп. Он добавил, что не даст демократам его остановить.

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Глава США в очередной раз повторил, что республиканцы пытаются «осушить болото» («осушить болото» — один из лозунгов президента Трампа — прим. «Ленты.ру»), потому что «на кон поставлена страна».

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американскому лидеру. В Конгрессе США заявляли, что это будет сделано, если удастся доказать факт давления Трампа на украинского коллегу в связи с расследованием коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена, сына Джо Байдена, претендующего на пост главы государства на выборах 2020 года от Демократической партии.

Скандал вокруг Хантера Байдена развернулся после того, как СМИ сообщили, что он получал миллионы долларов от украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings в тот период, когда его отец выполнял функции спецпредставителя США по Украине. В январе 2018 года Байден-старший рассказал, как в 2016 году после его вмешательства уволили генпрокурора Украины Виктора Шокина. По его словам, тот по поручению тогдашнего президента США Барака Обамы позвонил Петру Порошенко и пригрозил не предоставлять Киеву кредитные гарантии на миллиард долларов. В итоге Шокин потерял место спустя шесть часов после звонка. Свои действия политик объяснил «взволнованностью из-за регресса в борьбе с коррупцией в Киеве».

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