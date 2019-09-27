Трамп оценил разговор c Зеленским

Президент США Дональд Трамп считает идеальным телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он написал у себя в Twitter.

«Если этот идеальный разговор с президентом Украины не сочтут приемлемым, то ни один будущий президент больше НИКОГДА не сможет поговорить с каким-либо иностранным лидером!» — говорится в посте главы США.

В предыдущей публикации Трамп высказал свои опасения по поводу сотрудника разведки, подавшего жалобу в Конгресс по поводу нашумевшего разговора. Глава США предположил, что это мог быть не просто сочувствующий его политическим противникам оперативник, а шпион, специально сливающий информацию.

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26 сентября был опубликован текст жалобы сотрудника разведки на беседу Трампа с Зеленским. Автор документа выразил обеспокоенность тем, что президент США использует свои полномочия в целях шантажа другого государства для вмешательства в выборы 2020 года. Также в жалобе говорилось, что администрация пыталась скрыть подлинное содержание разговора.

Днем ранее Белый дом выложил стенограмму беседы Трампа и Зеленского, состоявшейся в конце июля. Детали разговора президентов, которых до этого не было в открытом доступе, стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американского лидера.

Конгресс США намерен отправить президента в отставку, если удастся доказать факт давления с его стороны на Зеленского. Разведка предполагает, что Трамп хотел дискредитировать своего конкурента на ближайших выборах Джо Байдена и потребовать от украинского коллеги провести расследование, касающееся деятельности сына Байдена на Украине.

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