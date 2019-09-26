В скандале о разговоре Трампа с Зеленским появилось ЦРУ

Автором жалобы на телефонный разговор американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским оказался сотрудник Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), который работал в Белом доме. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с личностью агента.

По данным собеседника издания, сотрудник ЦРУ — мужчина, он уже покинул Белый дом и продолжает работу в управлении. Другие сведения о его личности не приводятся.

Адвокаты сотрудника отказались подтвердить или опровергнуть информацию о том, что агент работал в ЦРУ. В управлении также не стали комментировать эти данные.

Директор Национальной разведки США Джозеф Магуайр заявил на слушаниях в палате представителей Конгресса США, что сделает все возможное для защиты агента от преследований и сохранения его личности в тайне.

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Ранее 26 сентября был опубликован текст жалобы на беседу Трампа с Зеленским. Автор документа выразил обеспокоенность тем, что президент США использует свои полномочия в целях шантажа другого государства для вмешательства в выборы 2020 года. Также в жалобе говорилось, что администрация пыталась скрыть подлинное содержание разговора.

Днем ранее Белый дом выложил стенограмму разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов, которых до этого не было в открытом доступе, стали поводом к объявлению американскими парламентариями начала процедуры импичмента президенту Трампу.

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