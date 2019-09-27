Трамп назвал лучшее доказательство своей невиновности

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что лучшим доказательством его невиновности являются слова украинского лидера Владимира Зеленского.

Трам напомнил, что Зеленский сообщил об отсутствии давления с его стороны. Разведка США предполагает, что Трамп требовал расследования коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и кандидата от демократов на пост президента на выборах 2020 года.

«Это лучшее доказательство моей невиновности!» — подчеркнул Трамп.

Материалы по теме «Если вы сможете заняться этим вопросом...» Полная расшифровка разговора Зеленского и Трампа, ставшая поводом к импичменту

26 сентября был опубликован текст жалобы сотрудника разведки на беседу Трампа с Зеленским. Автор документа выразил обеспокоенность тем, что президент США использует свои полномочия в целях шантажа другого государства для вмешательства в выборы 2020 года. Также в жалобе говорилось, что администрация пыталась скрыть подлинное содержание разговора.

Днем ранее Белый дом выложил стенограмму разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов, которой до этого не было в открытом доступе, стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американского лидера.

Конгресс США намерен отправить президента в отставку, если удастся доказать факт давления с его стороны на Зеленского. Разведка предполагает, что Трамп хотел дискредитировать своего конкурента на ближайших выборах Джо Байдена и потребовать от украинского коллеги провести расследование, касающееся деятельности сына Байдена на Украине.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!