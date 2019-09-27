Стало известно о попытке США засекретить разговор Трампа и Зеленского

Белый дом пытался засекретить содержание разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника администрации американского президента.

По словам чиновника, стенограмму разговора пытались классифицировать как совершенно секретную информацию. Такое решение было принято по указанию юристов Совета национальной безопасности (СНБ) США.

«Юристы СНБ указали, что секретный документ должен обрабатываться должным образом», — заявил источник издания.

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26 сентября был опубликован текст жалобы сотрудника разведки на беседу Трампа с Зеленским. Автор документа выразил обеспокоенность тем, что президент США использует свои полномочия в целях шантажа другого государства для вмешательства в выборы 2020 года. Также в жалобе говорилось, что администрация пыталась скрыть подлинное содержание разговора.

Днем ранее Белый дом выложил стенограмму беседы Трампа и Зеленского, состоявшейся в конце июля. Детали разговора президентов, которых до этого не было в открытом доступе, стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американского лидера.

Конгресс США намерен отправить президента в отставку, если удастся доказать факт давления с его стороны на Зеленского. Разведка предполагает, что Трамп хотел дискредитировать своего конкурента на ближайших выборах Джо Байдена и потребовать от украинского коллеги провести расследование, касающееся деятельности сына Байдена на Украине.

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