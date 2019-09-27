В скандале вокруг разговора Трампа с Зеленским нашли российский след

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси считает, что Россия замешана в скандале вокруг разговора президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Она сделала это заявление в разговоре с журналистами канала MSNBC, запись которого опубликовал Youtube-канал The Liberty Eagle.

«Кстати, я думаю, что Россия приложила к этому руку», — сказала она при обсуждении инцидента, после чего перешла к теме российского вмешательства в выборы 2016 года. Что именно указывает на такой вывод, Пелоси не пояснила.

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26 сентября был опубликован текст жалобы сотрудника разведки на беседу Трампа с Зеленским. Автор документа выразил обеспокоенность тем, что президент США использует свои полномочия в целях шантажа другого государства для вмешательства в выборы 2020 года. Также в жалобе говорилось, что администрация пыталась скрыть подлинное содержание разговора.

Днем ранее Белый дом выложил стенограмму разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов, которых до этого не было в открытом доступе, стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американского лидера.

Конгресс США намерен отправить президента в отставку, если удастся доказать факт давления с его стороны на Зеленского. Разведка предполагает, что Трамп хотел дискредитировать своего конкурента на ближайших выборах Джо Байдена и потребовать от украинского коллеги провести расследование, касающееся деятельности сына Байдена на Украине.

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