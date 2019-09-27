Россия ответила на обвинение в причастности к украинскому скандалу в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала у себя в Facebook заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о причастности России к скандалу вокруг разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Представитель МИД указала на то, что именно Пелоси раздула скандал вокруг этой темы и призвала к импичменту Трампа в связи с этим разговором. Поэтому, сказала Захарова, «по логике спикера, руку Россия приложила именно к ней».

О том, что Пелоси видит российский след в скандале вокруг разговора глав государств, она заявила ранее 27 сентября. Никаких доказательств своим словам спикер не предоставила.

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26 сентября был опубликован текст жалобы сотрудника разведки на беседу Трампа с Зеленским. Автор документа выразил обеспокоенность тем, что президент США использует свои полномочия в целях шантажа другого государства для вмешательства в выборы 2020 года. Также в жалобе говорилось, что администрация пыталась скрыть подлинное содержание разговора.

Днем ранее Белый дом выложил стенограмму разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов, которых до этого не было в открытом доступе, стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американского лидера.

Конгресс США намерен отправить президента в отставку, если удастся доказать факт давления с его стороны на Зеленского. Разведка предполагает, что Трамп хотел дискредитировать своего конкурента на ближайших выборах — Джо Байдена — и потребовать от украинского коллеги провести расследование, касающееся деятельности сына Байдена на Украине.

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