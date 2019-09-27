Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что у него есть доказательства вмешательства Украины в выборы. Соответствующий пост опубликован в Twitter.

«Урок для тех, у кого есть совесть. Не делайте обвинений, основываясь на чистых слухах», — написал Джулиани. Он отметил, что однажды не стал выдвигать обвинения Украине во вмешательстве в выборы, несмотря на то, что у него есть прямые свидетели, видеокассеты и компрометирующие документы. «Смотрите и ждите!» — заключил юрист.

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26 сентября в сети была опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главными в оказании давления на Украину являются Джулиани и, скорее всего, генеральный прокурор Уильям Барр. Разведчик сообщил, что в августе Джулиани встречался в Мадриде с помощником Зеленского Андреем Ермаком, что стало продолжением обсуждения дел.

Предположительно, представители Украины содействовали утечке компрометирующей информации о председателе избирательного штаба Трампа на выборах 2016 года Поле Манафорте, чтобы помочь Хиллари Клинтон.

Ранее сообщалось, что у украинских чиновников есть весьма серьезные доказательства о возможном вмешательстве в американские выборы. Это в том числе письма двух сотрудников местных правоохранительных органов с признаниями в попытке повлиять на американские выборы.

Кроме того, существует запись голоса главы Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, на которой он якобы признается, что украинцы специально размещали в сети документы, связанные с Полом Манафортом, чтобы привести Клинтон к победе.

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