Раскрыта цель Трампа на Украине

Президент США Дональд Трамп хотел найти доказательства причастности Украины к попыткам вмешательства в американские выборы в 2016 году, и с этой целью отправил в Киев своего личного адвоката Руди Джулиани. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в США и на Украине, а также на полученную из документов информацию.

По данным газеты, Трамп «даже был зациклен на конспирологической теории», которая гласит, что на Украине могла храниться пропавшая электронная переписка бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, проигравшей ему на выборах главы государства; на эту тему американский лидер, по версии издания, мог намекнуть в июльском разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, когда рекомендовал ему сотрудничать по некоторым вопросам с генпрокурором США Уильямом Барром. Также он считал, что во время президентской гонки некие «силы на Украине», связанные с американскими демократами, содействовали распространению компрометирующих материалов о юристе Поле Манафорте, который руководил его избирательной кампанией летом 2016 года.

Как отмечает NYT, Трамп и Джулиани проводили в отношении Киева «теневую внешнюю политику», расходящуюся с официальным курсом США.

Помимо этого газета пишет, что окружение пятого президента Украины Петра Порошенко незадолго до выборов главы государства демонстрировало готовность провести расследования, начала которых добивался Джулиани, рассчитывая тем самым на поддержку со стороны Трампа. Представители украинского политика заявили изданию, что эта информация не соответствует действительности.

В сентябре в США начался скандал из-за информации о давлении, которое Дональд Трамп якобы пытался оказать на Владимира Зеленского, чтобы тот помог ему избраться на второй срок. По некоторым сведениям, президент США давил на украинского лидера в июльском телефонном разговоре, требуя от него начала расследования действий сына бывшего вице-президента Джо Байдена (Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом республиканца на выборах в 2020 году) в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи. На фоне этих слухов контролируемая демократами палата представителей Конгресса США объявила о запуске процедуры импичмента, а Трамп в свою очередь распорядился опубликовать стенограмму разговора с Зеленским, из которой выяснилось, что он не ставил украинскому коллеге каких-либо условий по расследованию в отношении сына Байдена.

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