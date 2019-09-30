Зеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен проводить какие-либо расследования по приказу из-за рубежа. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Нам нельзя приказать что-то делать. Мы независимая страна», — сказал глава государства в ответ на вопрос, будет ли украинское руководство проводить расследование деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера по просьбе американского лидера Дональда Трампа.

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При этом Зеленский отметил, что украинские правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения закона. «Мы открыты, мы готовы расследовать, но это не имеет никакого отношения ко мне», — отметил он.

Также украинский президент заявил, что Киев не будет публиковать свою версию стенограммы телефонных переговоров с Трампом. По словам Зеленского, в таких разговорах есть «определенные нюансы и вещи», которые было бы неправильно предавать огласке.

Ранее 30 сентября бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что у Киева нет причин проводить собственное расследование в отношении Байденов. По его словам, любое расследование против бывшего вице-президента США должно проводиться в Соединенных Штатах. «Это юрисдикция США», — сказал Луценко.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американского лидера. В Конгрессе США заявляли, что это будет сделано, если удастся доказать факт давления Трампа на украинского коллегу в связи с расследованием коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена. Сенаторы сочли это попыткой обрушить рейтинг Джо Байдена, который претендует на пост главы государства на выборах 2020 года от Демократической партии.

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