Зеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен проводить какие-либо расследования по приказу из-за рубежа. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Нам нельзя приказать что-то делать. Мы независимая страна», — сказал глава государства в ответ на вопрос, будет ли украинское руководство проводить расследование деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера по просьбе американского лидера Дональда Трампа.

При этом Зеленский отметил, что украинские правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения закона. «Мы открыты, мы готовы расследовать, но это не имеет никакого отношения ко мне», — отметил он.

Также украинский президент заявил, что Киев не будет публиковать свою версию стенограммы телефонных переговоров с Трампом. По словам Зеленского, в таких разговорах есть «определенные нюансы и вещи», которые было бы неправильно предавать огласке.

Ранее 30 сентября бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что у Киева нет причин проводить собственное расследование в отношении Байденов. По его словам, любое расследование против бывшего вице-президента США должно проводиться в Соединенных Штатах. «Это юрисдикция США», — сказал Луценко.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американского лидера. В Конгрессе США заявляли, что это будет сделано, если удастся доказать факт давления Трампа на украинского коллегу в связи с расследованием коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена. Сенаторы сочли это попыткой обрушить рейтинг Джо Байдена, который претендует на пост главы государства на выборах 2020 года от Демократической партии.

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