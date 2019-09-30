Автора жалобы на разговор Трампа с Зеленским поместили под охрану

Сотрудника разведки США, который подал жалобу на телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, поместили под федеральную охрану. Об этом сообщает CBS.

По данным телеканала, после скандала вокруг переговоров двух президентов осведомитель получил угрозы в свой адрес. Теперь он опасается за свою безопасность.

26 сентября стало известно, что автор жалобы был сотрудником Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), который работал в Белом доме. Работник ЦРУ — мужчина, он уже покинул Белый дом и продолжает работу в управлении. Другие сведения о его личности не приводились.

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Ранее в тот же день был опубликован текст жалобы на беседу Трампа с Зеленским. Автор документа выразил обеспокоенность тем, что президент США использует свои полномочия в целях шантажа другого государства для вмешательства в выборы 2020 года. Также в жалобе говорилось, что администрация пыталась скрыть подлинное содержание разговора.

Днем ранее Белый дом выложил стенограмму разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов, которых до этого не было в открытом доступе, стали поводом к объявлению американскими парламентариями начала процедуры импичмента президенту Трампу.

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