Лавров ответил на публикацию разговора Трампа и Зеленского наставлением от мамы

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал публикацию стенограммы разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. Его слова передает «Интерфакс».

«Меня в принципе мама воспитывала когда, она сказала, что читать чужие письма — это неприлично. Тем более письма двух людей, которых их народы избрали на ведущие посты», — сказал он.

Министр также подчеркнул, что дипломатические традиции предполагают определенный уровень конфиденциальности в подобных вопросах. «Есть дипломатическая практика, и выносить любой вопрос на публичное растерзание (...) Ну разве это демократия?» — заключил Лавров, отметив, что работать в таких условиях крайне затруднительно.

Материалы по теме «Если вы сможете заняться этим вопросом...» Полная расшифровка разговора Зеленского и Трампа, ставшая поводом к импичменту

Ранее Белый дом выложил стенограмму беседы Трампа и Зеленского, состоявшейся в конце июля. Детали разговора президентов, которых до этого не было в открытом доступе, стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американского лидера.

После этого был опубликован текст жалобы сотрудника разведки на беседу Трампа с Зеленским. Автор документа выразил обеспокоенность тем, что президент США использует свои полномочия в целях шантажа другого государства для вмешательства в выборы 2020 года. Также в жалобе говорилось, что администрация пыталась скрыть подлинное содержание разговора.

Конгресс США намерен отправить президента в отставку, если удастся доказать факт давления с его стороны на Зеленского. Разведка предполагает, что Трамп хотел дискредитировать своего конкурента на ближайших выборах — Джо Байдена — и потребовать от украинского коллеги провести расследование, касающееся деятельности сына Байдена на Украине.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!