В Киеве оценили влияние публикации разговора с Трампом на отношения с ЕС

Отношения между Украиной, Германией и Францией остались на прежнем уровне после обнародования стенограммы телефонной беседы между украинским президентом Владимиром Зеленским и его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил помощник Зеленского Андрей Ермак в интервью «ТСН.Тиждень».

По его словам, темп и основа консультаций, которую Киев имел с Берлином и Парижем, не претерпела никаких изменений и будет продолжаться в таком же формате. «Никто не звонил, я думаю, что сегодня общение лидеров происходит тогда, когда в этом есть случай, есть необходимость», — сказал Ермак, отвечая на вопрос журналиста о том, общался ли Зеленский с кем-то из европейских лидеров по поводу публикации расшифровки его разговора с Трампом.

Также помощник президента заявил, что не наблюдает ошибок в действиях Зеленского во время его визита в Нью-Йорк, связанного с 74-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН. Он добавил, что Украина видит в США друга и стратегического партнера. «А то, что происходит там, — это их внутренняя политическая кухня, мы не будем никоим образом принимать в этом участие», — отметил он.

При этом Ермак предположил, что лидеры Германии, Франции, России и Украины смогут в ближайшее время пообщаться на саммите «нормандской четверки». Ранее он заявлял, что особый статус самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не является предметом переговорного процесса ни в Минске, ни в «нормандском формате».

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29 сентября стало известно, что в бундестаге выразили недовольство тем, что Зеленский согласился с Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает». На фоне скандала посол Украины в Германии Андрей Мельник пытался наладить отношения между Киевом и Берлином.

В июльском телефонном разговоре с Трампом Зеленский пожаловался на то, что лидеры Меркель и Эммануэль Макрон, по его мнению, не оказывают Киеву должной помощи. «Они не применяют санкции. Они не работают столько, сколько должны работать для Украины», — говорил Зеленский. Стенограмму 25 сентября опубликовала пресс-служба Белого дома.

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Позднее Зеленский рассказал, что не ожидал, что его реплики в том интервью будут обнародованы. Украинский лидер отметил, что никто с ним не связывался по поводу этого вопроса и он даже не знает, должно ли быть в таких случаях какое-либо письменное разрешение.

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