Слова Зеленского сочли оскорблением для немецкого правительства

Президент Украины Владимир Зеленский оскорбил немецкое правительство. Об этом пишет der Spiegel.

В Берлине выразили недовольство тем, что Зеленский «на тысячу процентов» согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает». В частности, лидер фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених напомнил, что именно канцлер Германии и бывший министр иностранных дел Штайнмайер сделали все для того, чтобы на Украине не разгорелась полномасштабная война.

Тем не менее, основную вину в ситуации Бундестаг возлагает именно на Вашингтон. По словам парламентариев, Трамп использует свою власть «в интересах предвыборной кампании, а также против Германии и Европы», а также предпочитает поддерживать тлеющими конфликтные ситуации, вместо того, чтобы работать над их решениями.

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Ранее российский сенатор Алексей Пушков также предположил, что у Зеленского на фоне скандала могут возникнуть трения с Берлином.

В июльском телефонном разговоре с Трампом Зеленский пожаловался на то, что лидеры Меркель и Макрон, по его мнению, не оказывают Киеву должной помощи. «Они не применяют санкции. Они не работают столько, сколько должны работать для Украины», — говорил Зеленский. Стенограмму 25 сентября опубликовала пресс-служба Белого дома.

Позднее Зеленский рассказал, что не ожидал, что его реплики в том интервью будут обнародованы. Он отметил, что никто с ним не связывался по поводу этого вопроса, и он даже не знает, должно ли быть в таких случаях какое-либо письменное разрешение.

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