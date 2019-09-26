Брюссель ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине

Евросоюз оказывает Украине беспрецедентную поддержку. Об этом заявила пресс-секретарь главы Европейской дипломатии Федерики Могерини Майя Косьянчич, передает Politico.

Так она отреагировала на слова президента США, упрекавшего страны Старого Света в том, что они недостаточно помогают Киеву.

Косьянчич отметила, что ЕС определил собственный уровень финансовой поддержки Украины, и с 2014 года ЕС и европейские финансовые институты выделили на украинские реформы более 15 миллиардов евро в виде грантов и займов. К тому же Брюссель тесно сотрудничает с США и другими союзниками по вопросу Украины и ее независимости и территориальной целостности, вводя антироссийские санкции.

25 сентября стало известно, что Зеленский в июльском телефонном разговоре с Трампом пожаловался на то, что лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, по его мнению, не оказывают Киеву должной помощи. «Они не работают столько, сколько должны работать для Украины», — сказал Зеленский.

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