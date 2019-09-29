В России оценили последствия жалобы Зеленского на Меркель

У президента Украины Владимира Зеленского могут возникнуть трения с Берлином после того, как он нажаловался на канцлера Германии Ангелу Меркель. Такое развитие событий предположил российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter.

По его мнению, немцам явно не понравился пассаж Трампа о том, что «Меркель много говорит, но мало делает», а Зеленский ему поддакивает, утверждая, что тот прав на тысячу процентов. «Меркель это точно не оценила», — отметил Пушков.

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В июльском телефонном разговоре с Трампом Зеленский пожаловался на то, что лидеры Меркель и Макрон, по его мнению, не оказывают Киеву должной помощи. «Они не применяют санкции. Они не работают столько, сколько должны работать для Украины», — говорил Зеленский. Стенограмму 25 сентября опубликовала пресс-служба Белого дома.

Позднее Зеленский рассказал, что не ожидал, что его реплики в том интервью будут обнародованы. Он отметил, что никто с ним не связывался по поводу этого вопроса, и он даже не знает, должно ли быть в таких случаях какое-либо письменное разрешение.

В Брюсселе, в свою очередь, заявили, что Евросоюз оказывает Украине беспрецедентную поддержку. В частности, в ЕС напомнили о 15 миллиардах евро, выделенных с 2014 года европейскими финансовыми институтами на украинские реформы.

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