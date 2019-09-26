Порошенко заступился за раскритикованных Зеленским Меркель и Макрона

Бывший президент Украины Петр Порошенко заступился за канцлера Германии Ангелу Меркель и французского лидера Эммануэля Макрона, на которых американскому президенту Дональду Трампу пожаловался его украинский коллега Владимир Зеленский. Об этом сообщается на сайте партии «Европейская солидарность».

Бывший глава государства отметил, что Украина получила от Европейского союза широкую помощь. «Сумма, которую предоставил нам ЕС, была беспрецедентной. Могу подчеркнуть как человек, который владел полным объемом информации о переговорах по безопасности Украины, — без Ангелы Меркель, без Франсуа Олланда, без Эмануэля Макрона, сменившего Олланда на посту президента Франции, санкции ЕС были бы невозможны. Потому что эти две страны представляли весь Европейский союз», — заявил Порошенко.

По словам политика, объем предоставленной Украине помощи был такой, что «ни одной стране мира ЕС такой поддержки не оказывал». Он также напомнил, что в декабре Евросоюз должен рассмотреть вопрос продолжения санкций против России.

Комментируя скандал, возникший на фоне телефонного разговора Трампа и Зеленского, Порошенко заявил, что он очень вреден для Украины. «Я не буду комментировать телефонные разговоры президентов других стран. Я считаю, что это точно не то дело, которым я должен заниматься», — резюмировал бывший украинский лидер.

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В июльском телефонном разговоре с Трампом Зеленский пожаловался на то, что лидеры Меркель и Макрон, по его мнению, не оказывают Киеву должной помощи. «Они не применяют санкции. Они не работают столько, сколько должны работать для Украины», — говорил Зеленский. Стенограмму 25 сентября опубликовала пресс-служба Белого дома.

Детали беседы, которой до этого не было в открытом доступе, стали поводом для объявления американскими парламентариями начала процедуры импичмента главы США.

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