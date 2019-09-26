Команда Порошенко раскритиковала Зеленского из-за жалоб Трампу

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» раскритиковала заявления украинского лидера Владимира Зеленского в разговоре с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщается на странице партии в Facebook.

«Обнародование конфиденциального международного разговора стало первым подобным случаем, свидетельствующим об отсутствии необходимого уровня коммуникации между офисами президентов Украины и Соединенных Штатов», — говорится в публикации.

Высказывания Зеленского о недостаточной поддержке Киева со стороны Евросоюза в заявлении названы опрометчивыми и необдуманными. Отмечается, что они могут осложнить международную поддержку страны. В партии указывают, что судя по обнародованной стенограмме разговора двух президентов, Зеленский поставил под сомнение помощь Евросоюза, в частности, со стороны Германии и Франции, которую они предоставляли на протяжении последних лет.

«Европейская солидарность» призвала Зеленского и его команду приложить все усилия для сохранения «двухпартийной» поддержки Украины в Соединенных Штатах и высокого уровня доверия со стороны европейских партнеров. «Мы ценим предоставленную в течение пяти лет военную, макрофинансовую помощь, и помощь по безопасности Украине со стороны США и ЕС, и обращаемся к властям с требованием сохранить доверительные отношения со всеми партнерами на том уровне, чтобы Украина не осталась один на один с агрессивной политикой [президента России Владимира] Путина», — заявляют в команде Порошенко.

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Ранее Брюссель ответил на упреки президента США в недостаточной помощи Украине. Пресс-секретарь главы европейской дипломатии Федерики Могерини Майя Косьянчич заявила, что Евросоюз оказывает Украине беспрецедентную поддержку. По ее словам, с 2014 года на украинские реформы было выделено более 15 миллиардов евро в виде грантов и займов.

25 сентября Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора двух президентов, состоявшегося в конце июля. Детали беседы, которой до этого не было в открытом доступе, стали поводом для объявления американскими парламентариями начала процедуры импичмента главы США.

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