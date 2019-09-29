Киев отреагировал на обвинения в оскорблении немецкого правительства

Посол Украины в Германии Андрей Мельник пытается наладить отношения между Киевом и Берлином на фоне скандала с публикацией разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Издание отмечает, что после обнародования стенограммы переговоров, во время которых украинский президент заявил, что руководители Франции и Германии недостаточно активны в вопросе санкционного давления на Россию, украинский посол в Берлине «пытается склеить осколки» двусторонних отношений.

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При этом Der Spiegel отмечает, что, несмотря на критику Зеленского в адрес немецкого правительства, ответственность за скандал возлагается на Вашингтон.

Позже Мельник на своей странице в Twitter опубликовал фотографию своего комментария для Der Spiegel, в котором он отметил, что «президент Владимир Зеленский высоко ценит огромный личный вклад канцлера Ангелы Меркель».

Ранее 29 сентября сообщалось, что в немецком парламенте сочли оскорблением заявление Зеленского о роли Германии в разрешении конфликта на востоке Украины. В частности, лидер фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених напомнил, что именно канцлер Германии и бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер сделали все для того, чтобы на Украине не разгорелась полномасштабная война.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, состоявшегося в конце июля. Во время переговоров украинский лидер, в частности, пожаловался на то, что лидеры Германии и Франции, не оказывают Киеву должной поддержки. Также Зеленский «на тысячу процентов» согласился со своим собеседником, который заявил о том, что Меркель «много говорит и мало делает».

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