Уволенный по звонку из США генпрокурор Украины заявил о давлении по делу Байдена

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин был вынужден прекратить расследование в отношении украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings, где работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на материалы разговора экс-генпрокурора с адвокатом президента США Дональда Трампа Руди Джулиани.

Отмечается, что Шокин пытался продолжить расследование, но летом 2015 года тогдашний посол США на Украине Джеффри Пайетт сказал ему, что оно должно проводиться «в белых перчатках», что, по словам экс-генпрокурора, означало приостановление дела. В записях также утверждается, что Джо Байден распорядился задержать предоставление американской помощи Украине. По данным телеканала, записи разговора Джулиани с Шокиным были переданы в Конгресс генеральным инспектором Госдепартамента США. Согласно этим материалам, украинский гепрокурор прекратил дело из-за «страха перед Соединенными Штатами».

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27 сентября сообщалось о возвращении Шокина на территорию Украины. Источник в его окружении рассказал журналистам, что экс-генпрокурор не комментирует ситуацию вокруг уголовного производства против Burisma.

Скандал вокруг Хантера Байдена разразился после того, как СМИ сообщили, что он получал миллионы долларов от Burisma Holdings в тот период, когда его отец выполнял функции спецпредставителя США по Украине. По данным The New York Times, Байден-младший зарабатывал в компании до 50 тысяч долларов в месяц и получил за несколько лет работы около трех миллионов долларов.

В январе 2018-го Джо Байден рассказал, как в 2016 году после его вмешательства уволили генпрокурора Украины Виктора Шокина. По словам политика, он по поручению тогдашнего президента США Барака Обамы позвонил украинскому лидеру Петру Порошенко и пригрозил не предоставлять Киеву кредитные гарантии на миллиард долларов. В итоге Шокин потерял место спустя шесть часов после звонка. По словам Шокина, Байден настоял на увольнении именно из-за расследования Генпрокуратурой деятельности компании Burisma.

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