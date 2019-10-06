Байден обвинил Трампа в неспособности быть президентом

Бывший вице-президент США Джозеф Байден обвинил американского президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью. Об этом сообщает ТАСС.

Байден раскритиковал своего оппонента в статье The Washington Post и заявил, что Трамп «не способен быть президентом». По мнению демократа, глава страны использует пост для продвижения личных, а не национальных интересов.

Он также сообщил, что президент США не осознает всю ответственность, и сравнил его с первым президентом страны Джорджем Вашингтоном. «Джордж Вашингтон, как известно, не мог солгать. Трамп, вероятно, не может говорить правду», — заявил Байден.

Бывший вице-президент видит причину кампании против него и его семьи в том, что Трамп «злословит обо всех, в ком видит угрозу».

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Скандал вокруг Байденов произошел после публикаций СМИ о том, что сын Джозефа Байдена Хантер получал миллионы долларов от Burisma Holdings с весны 2014 года по осень 2015-го года. В тот период Байден-старший являлся спецпредставителем США по Украине. Также был обнародован разговор адвоката Трампа Руди Джулиани с экс-генпрокурором Украины Виктором Шокиным, которого в 2016 году уволили через несколько часов после звонка из США. Шокин считает, что это произошло по личной просьбе Байдена именно из-за дела Burisma, на необходимость прекратить это расследование ему лично намекали тогдашний посол США на Украине Джеффри Пайетт и бывший президент Украины Порошенко.

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