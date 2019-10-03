На Украине заявили о продолжении расследования по делу Байдена

В Генеральной прокуратуре Украины заявили, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) в июне 2018 года возобновило следственные действия по делу нефтегазовой компании Burisma Holdings, где работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос «Українських Новин».

В Генпрокуратуре пояснили, что НАБУ проводит досудебное расследование в отношении высокопоставленных лиц из Министерства экологии и природных ресурсов Украины, занимавших свои посты в 2010-2014 годах. Украинских чиновников заподозрили в злоупотреблении служебным положением при выдаче специальных разрешений на пользование недрами.

В 2015 году ведомство также подозревало владельца компании Burisma Николая Злочевского в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и хищении государственных ресурсов. Однако в сентябре 2016-го Печерский районный суд Киева обязал Генпрокуратуру принять решение о прекращении розыска экс-министра экологии и природных ресурсов Украины. Вскоре были завершены все процессуальные действия в отношении нефтегазовой компании.

Материалы по теме Киевское досье Украинские политики подставили Трампа на выборах. Пришло время отвечать

Скандал, связанный с Burisma Holdings и деятельностью Хантера Байдена на Украине, начался после того, как СМИ сообщили, что он получал миллионы долларов от компании в тот период, когда его отец занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы. По данным The New York Times, Байден-младший зарабатывал в компании до 50 тысяч долларов в месяц и получил около трех миллионов долларов за несколько лет работы в наблюдательном совете компании.

Ранее стало известно, что Джо Байден во время визита на Украину в декабре 2015 года лично попросил тогдашнего украинского президента Петра Порошенко отправить в отставку генерального прокурора Виктора Шокина, расследовавшего дело Burisma. В январе 2018-го Байден рассказал, что разговор с Порошенко произошел по поручению занимавшего в то время пост президента США Барака Обамы. По словам самого экс-генпрокурора, Байден настоял на увольнении именно из-за расследования им деятельности компании Burisma.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!