Трамп поведал о подкупе семьи Байдена

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, что семья бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена была подкуплена. Об этом он заявил в своем Twitter-аккаунте.

«Спящий Джо сказал, что никогда не разговаривал с украинской компанией, а затем появилась фотография, где он играл в гольф с боссом компании и Хантером», — написал он. Американский лидер также выразил сомнение по поводу того, что Байден сможет конкурировать с ним на предстоящих президентских выборах в 2020 году.

Ранее Джозеф Байден обвинил Дональда Трампа в злоупотреблении властью. По мнению демократа, глава страны использует пост для продвижения личных, а не национальных интересов.

Скандал вокруг Байденов произошел после публикаций СМИ о том, что сын Джозефа Байдена Хантер получал миллионы долларов от Burisma Holdings с весны 2014 года по осень 2015 года. В тот период Байден-старший являлся спецпредставителем США по Украине.

Также был обнародован разговор адвоката Трампа Руди Джулиани с экс-генпрокурором Украины Виктором Шокиным, которого в 2016 году уволили через несколько часов после звонка из США. Шокин считает, что это произошло по личной просьбе Байдена именно из-за дела Burisma, на необходимость прекратить это расследование ему лично намекали тогдашний посол США на Украине Джеффри Пайетт и бывший президент Украины Порошенко.

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