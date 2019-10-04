Американский эксперт раскрыл истинные цели дела Байдена на Украине

Расследование в отношении украинской нефтегазовой компании Burisma, связанной с сыном бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантером, необходимо нынешним властям в Киеве как инструмент преследования своих предшественников. Об этом рассказал «Ленте.ру» Кит Дарден, доцент Школы международной службы Американского университета.

«Президент [Украины] Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка взялись за расследование дела Burisma не по просьбе [президента США] Дональда Трампа и не из-за участия в нем Хантера Байдена, а потому что они "охотятся" за бывшим главой государства Петром Порошенко. И это совершенно справедливо. По его указаниям коррупционные дела на Украине закрывались», — считает эксперт.

Дарден пояснил, что о деле нефтегазовой компании до сих пор не вспоминали, потому что Порошенко через посредников «покупал» влияние в Вашингтоне. Поэтому никто не решался поднять тему связи Байденов с коррумпированной украинской фирмой, а каждый, кто об этом говорил, обвинялся в пособничестве «российской информационной войне».

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4 октября Рябошапка заявил, что Генпрокуратура Украины пересмотрит все расследования, связанные с компанией Burisma, в том числе уже закрытые. Незаконные процессуальные решения будут отменены. Помимо Байдена-младшего, их фигурантами могут стать экс-министр экологии Николай Злочевский и бизнесмен Сергей Курченко. Последний обвиняется в тяжких преступлениях против государственности, по его делу также проходят высокопоставленные чиновники и бизнесмены из окружения Порошенко.

Скандал вокруг Байденов развернулся после сообщений СМИ о том, что Байден-младший получал миллионы долларов от Burisma Holdings с весны 2014 года по осень 2015-го, то есть в тот период, когда его отец выполнял функции спецпредставителя США по Украине. Кроме того, был обнародован разговор адвоката Трампа Руди Джулиани с экс-генпрокурором Украины Виктором Шокиным, которого в 2016 году уволили через несколько часов после звонка из США. Шокин считает, что это произошло по личной просьбе Байдена именно из-за дела Burisma, на необходимость прекратить это расследование ему лично намекали тогдашний посол США на Украине Джеффри Пайетт и президент Порошенко.

Дело Байдена стало поводом для начала процедуры импичмента Трампа, которую инициировали представители Демократической партии в палате представителей 25 сентября. По их утверждениям, во время телефонного разговора с Зеленским американский лидер давил на украинского коллегу с целью получить компромат на Байдена, который считается самым перспективным оппонентом действующего президента США на выборах в 2020 году.

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