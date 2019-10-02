Трамп заявил о госперевороте в США

Президент США Дональд Трамп назвал переворотом процедуру импичмента, инициированную демократами в конгрессе. Об этом он написал в своем Twitter.

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«С каждым днем я все больше и больше убеждаюсь в том, что происходящее — это не импичмент, а государственный переворот», — заявил он. Трамп отметил, что целью переворота является попытка отобрать у американцев власть народа, их голоса, свободы, право на оружие, религию, армию, стену на границе и «Богом данные права гражданина США».

25 сентября палата представителей начала процедуру импичмента Трампа. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. Самого Байдена считают самым перспективным противником Трампа на выборах в 2020 году.

1 октября глава республиканского большинства в сенате Митч МакКоннелл отметил, что верхней палате Конгресса США придется поднять вопрос о смещении Трампа с должности, если за это проголосуют в палате представителей.