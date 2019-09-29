Однопартиец Трампа поддержал расследование против него

Член Конгресса США от Республиканской партии Марк Амодей поддержал расследование в отношении своего однопартийца, президента страны Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Об этом он заявил в интервью газете The Nevada Independent.

«Использование правительственных учреждений для того, чтобы, если это доказано, поставить точку в вопросе выборов… Я не думаю, что это правильно», — сказал политик. Он отметил, что не призывает к импичменту и что надо дождаться окончания проверки.

Заявление Амодея, который оказался первым конгрессменом-республиканцем, выступившим за расследование против Трампа, широко растиражировали американские СМИ. Многие из них утверждали, что политик прямо поддержал импичмент президента. После этого Амодей на своем сайте опубликовал заявление, в котором разъяснил свою позицию по этому вопросу.

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По словам конгрессмена, он действительно выступает за продолжение расследования и призывает не делать каких-либо выводов до его окончания. При этом ни о какой поддержке импичмента он не заявлял. «Ни в коем случае, ни в какой форме я не говорил о поддержке импичмента», — подчеркнул Амодей.

Ранее 29 сентября Трамп опубликовал в своем Twitter-аккаунте видеообращение в связи с очередной попыткой Демократической партии запустить процесс импичмент президента. Американский лидер назвал происходящее «величайшим мошенничеством» в истории политики США.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американского лидера. В Конгрессе США заявляли, что это будет сделано, если удастся доказать факт давления Трампа на украинского коллегу в связи с расследованием коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена, сына Джо Байдена, претендующего на пост главы государства на выборах 2020 года от Демократической партии.

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