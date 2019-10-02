Трамп прокомментировал публикацию разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ему не придется больше публиковать расшифровки своих телефонных разговоров с иностранными лидерами. Об этом сообщает ТАСС.

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Глава США признался, что ему пришлось обнародовать стенограмму после того, как он услышал «эти ужасные истории» в СМИ о его разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Я надеюсь, что мне не придется делать это снова», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Ранее 2 октября президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможности опубликования стенограмм разговоров с американским коллегой. «Мы не против, там нет ничего, что могло бы его компрометировать. Прежняя моя жизнь научила меня, что любой мой разговор может быть опубликован», — сказал он.

25 сентября Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму июльской беседы Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Содержание телефонных переговоров было раскрыто по инициативе Трампа. Это стало ответом на обвинения законодателей, которые считают, что президент США оказал давление на Зеленского в интересах своей политической кампании, спросив о содействии в расследовании деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

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