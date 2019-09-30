Раскрыты условия публикации разговоров Путина и Трампа

Публикация разговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможна при согласии обеих сторон, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 30 сентября.

Он заметил, что пока от американской стороны подобных запросов не поступало.

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Ранее официальный представитель Кремля уже заявлял, что дипломатическая практика не предполагает опубликования стенограмм бесед лидеров стран. Он также подчеркнул, что разговоры Путина и Трампа пока останутся под грифом «секретно». Так Песков отреагировал на публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В ходе июльского телефонного разговора украинский лидер, в частности, пожаловался на недостаточную помощь о стороны Германии и Франции. Трамп в свою очередь спросил Зеленского о возможности содействия в расследовании деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

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