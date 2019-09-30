Раскрыты условия публикации разговоров Путина и Трампа

Публикация разговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможна при согласии обеих сторон, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 30 сентября.
Он заметил, что пока от американской стороны подобных запросов не поступало.
Ранее официальный представитель Кремля уже заявлял, что дипломатическая практика не предполагает опубликования стенограмм бесед лидеров стран. Он также подчеркнул, что разговоры Путина и Трампа пока останутся под грифом «секретно». Так Песков отреагировал на публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.
В ходе июльского телефонного разговора украинский лидер, в частности, пожаловался на недостаточную помощь о стороны Германии и Франции. Трамп в свою очередь спросил Зеленского о возможности содействия в расследовании деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.