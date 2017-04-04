Песков назвал ерундой слухи о создании тайной переговорной Путина и Трампа

Информация о создании тайного канала связи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает во вторник, 4 апреля, корреспондент «Ленты.ру».

«Это ерунда полная», — сказал официальный представитель Кремля, комментируя соответствующую публикацию газеты Washington Post.

Материалы по теме Встречная тема Чего ждать от знакомства Путина с Трампом

Ранее во вторник, комментируя телефонный разговор двух лидеров, Песков заявил, что Путин и Трамп касались только темы взрыва в петербургском метро.

«Это был звонок, который американский президент сделал для того, чтобы выразить соболезнования и заявить о солидарности с российским народом», — отметил он.

3 апреля Washington Post сообщила, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) организовали секретную встречу Эрика Принца, создателя частной военной компании Blackwater, и представителя России, близкого к президенту. Издание утверждает, что они обсуждали возможность установления тайного канала связи Трампа с Москвой.

В Белом доме эту информацию опровергли. Представитель Принца также заявил, что «встреча не имела никакого отношения к Трампу», уточняет ТАСС.