Песков рассказал о сходстве Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп схожи в принципиальном подходе к международным отношениям. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал в программе «Доброе утро, Америка!» на телеканале ABC.

Он, в частности, отметил, что оба лидера считают защиту национальных интересов одним из главных своих приоритетов. «Один отстаивает национальные интересы Соединенных Штатов, а второй — национальные интересы Российской Федерации. И они очень хорошо понимают, что иногда в национальных интересах лучше поддерживать добрые отношения с коллегой, обеспечивая взаимную выгоду этих отношений и гарантируя подлинную готовность принять во внимание обеспокоенность с обеих сторон», — объяснил Песков.

Он также подчеркнул, что считает возможным налаживание двусторонних связей. «Если два президента встретятся, обменяются точками зрения и решат, что они хотят возобновить диалог, тогда будет шанс на улучшение отношений», — уверен Песков.

Вместе с тем он высказал мнение, что администрации Трампа требуется время для выработки более точных формулировок своих соображений относительно России, но Москва обладает достаточным терпением, чтобы дождаться этого. «Мы достаточно терпеливы и будем ждать, пока не поймем точный смысл подходов нынешней администрации. По нашему мнению, администрации все еще нужно время, чтобы быть более точной в формулировках своих идей по поводу России», — заявил пресс-секретарь президента, добавив, что Москва «готова проявлять такую же активность, которую готова проявлять американская сторона».

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30 марта на Международном арктическом форуме в Архангельске Владимир Путин заявил, что считает Финляндию хорошим местом для проведения его встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. «Хельсинки — очень подходящая площадка для организации подобных мероприятий», — ответил российский лидер на вопрос о возможностей своей встречи с Трампом на полях саммита Арктического совета в Финляндии.

В феврале Путин называл Словению хорошим местом для встречи с хозяином Белого дома.

12 марта Дмитрий Песков сообщил, что лидеры России и США могут впервые встретиться на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге.