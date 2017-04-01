В Кремле объяснили отношение американцев к России длительной пропагандой

Неблагоприятное общественное мнение в США о России и президенте РФ Владимире Путине является следствием длительной и основательной антироссийской пропаганды. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в программе «Доброе утро, Америка!» на телеканале ABC.

Ведущий Джордж Стефанопулоса привел данные недавнего соцопроса, согласно которому только 9 процентов американцев одобрительно отзываются о российском лидере и столько же видят Москву в качестве союзника. «Это не проблема, но мы сожалеем об этом. Мы понимаем, что эти цифры вызваны тем, что на протяжении многих месяцев, более года, американское общество подвергалось серьезной антироссийской пропаганде», — отметил пресс-секретарь главы российского государства.

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По его словам, пропаганда также является причиной уверенности многих американцев в том, что российские хакеры повсюду». «Это ложные новости и клевета», — подчеркнул Песков.

Также во время программы он отметил сходство президентов США и России, для которых вопрос защиты национальных интересов является приоритетным.