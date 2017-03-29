Лавров назвал необходимые принципы нормальных отношений России и США

Чтобы отношения между Россией и США снова стали нормальными, они должны строиться на принципах взаимоуважения и отказа от попыток навязать свою волю. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая в среду, 29 марта, на вопросы журналистов издания The National Interest.

Министр рассказал о желании сторон привести отношения к «нормальности», корреспондент просил его разъяснить смысл этого понятия. «"Нормальность" это относиться к своим партнерам с уважением, не пытаться навязать им свои идеи без учета их мнения и опасений, всегда пытаться слушать и слышать, и, надеюсь, не опираться на комплекс превосходства — это, очевидно, водилось за администрацией Обамы», — рассказал Лавров.

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Глава российского дипломатического ведомства привел пример отцов-основателей — по его словам, они верили, что американская нация исключительна, однако хотели не навязывать всем свое мнение, а примером продемонстрировать выгодность подходов.

Лавров также сообщил, что нынешний президент США Дональд Трамп призывает сосредоточиться на интересах своей страны, а не на мессианской роли Вашингтона. «Тут он занимает ту же позицию, что и Москва, что и президент [Владимир] Путин — мы не хотим вмешиваться в дела других народов. Если только, что называется, не затронуты законные интересы России», — резюмировал глава МИД.