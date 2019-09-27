Кремль высказался об угрозе рассекречивания бесед Путина и Трампа

Разговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока останутся под грифом «секретно», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 27 сентября.

Песков выразил надежду на то, что в российско-американских отношениях не придется прибегать к полной расшифровке бесед. Так он прокомментировал публикацию стенограммы телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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Накануне представитель Кремля заявил, что подобное редко встречается в дипломатической практике.

Стенограмма июльской беседы Трампа и Зеленского появилась на сайте Белого дома 25 сентября по инициативе американского президента. Так он отреагировал на обвинения конгрессменов в давлении на украинского лидера.

Детали разговора, которой до этого не было в открытом доступе, стали поводом для объявления американскими парламентариями начала процедуры импичмента главы США.

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