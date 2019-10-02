Путин допустил рассекречивание переговоров с Трампом

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможности опубликования стенограмм разговоров с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 2 октября.

«Мы не против, там нет ничего, что могло бы его компрометировать. Прежняя моя жизнь научила меня, что любой мой разговор может быть опубликован», — сказал он.

30 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикация разговоров двух лидеров возможна при согласии обеих сторон, однако от США подобных запросов пока не поступало. Ранее он напомнил, что записи бесед Путина и Трампа хранятся под грифом «секретно».

25 сентября Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму июльской беседы Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Содержание телефонных переговоров было раскрыто по инициативе Трампа. Это стало ответом на обвинения конгрессменов, которые считают, что президент США оказал давление на Зеленского в интересах своей политической кампании, спросив о содействии в расследовании деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

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