Порошенко опроверг слухи о давлении на бывшего генпрокурора по делу Байдена

Бывший президент Украины Петр Порошенко опроверг информацию о том, что давал указания закрыть уголовное дело в отношении компании Burisma Holdings, где работал Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом он заявил в комментарии программе расследований «Схемы: коррупция в деталях», видеозапись опубликована на странице программы в Twitter.

Экс-президент отметил, что бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин вовсе не заявлял о том, что его просили прекратить расследование в отношении нефтегазовой компании Burisma.

«Если даже он это и сказал — никогда, ни с кем, включая Шокина, ни с Байденом, ни с Трампом, ни со своими советниками я слова "Burisma" или "сын господина Байдена" никогда не произносил. Поэтому это неправда», — подчеркнул Порошенко.

Ранее исполнительный директор киевского «Центра противодействия коррупции» Дарья Каленюк на своей странице в Facebook опубликовала документ, из которого следует, что бывший генпрокурор дал показания для адвокатов украинского беглого олигарха Дмитрия Фирташа, ожидающего экстрадиции из Австрии в США. Шокин рассказал, что Порошенко несколько раз просил его рассмотреть возможность закрыть дело против Burisma.

3 октября издание FoxNews обнародовало запись разговора адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани с Шокиным. Тот рассказал, что летом 2015 года тогдашний посол США на Украине Джеффри Пайетт намекнул ему, что необходимо приостановить расследование против Burisma. Шокин добавил, что Порошенко сказал ему закрыть дело, поскольку это «не было в интересах Байденов», и Украина может лишиться финансовой помощи от США.

Также стало известно, что Байден-старший во время визита на Украину в декабре 2015 года лично просил Порошенко отправить в отставку Шокина, хотя в 2018-м американский политик утверждал, что просто передавал поручение тогдашнего президента США Барака Обамы.

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