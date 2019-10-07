В Киеве заявили о создании совместного с США следственного комитета

Украина и США могут начать совместное расследование по делу бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена и его сына Хантера путем создания специального следственного комитета. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью японскому изданию Kyodo.

По словам украинского лидера, общее расследование может начаться только в том случае, если американские прокуроры потребуют сотрудничества, основанного на международном праве в соответствии с законодательством Украины. При этом Зеленский отметил, что не может влиять на правоохранительные органы страны с целью заставить их открыть дело.

Президент Украины также опроверг сообщения американских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп назвал начало расследования условием для приглашения Зеленского в Вашингтон и предоставления Киеву финансовой и военной помощи со стороны США.

4 октября генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что ведомство пересмотрит все расследования, связанные с компанией Burisma, в том числе уже закрытые. Незаконные процессуальные решения будут отменены. Помимо Байдена-младшего их фигурантами могут стать экс-министр экологии Николай Злочевский и бизнесмен Сергей Курченко. Последний обвиняется в тяжких преступлениях против государственности, по его делу также проходят высокопоставленные чиновники и бизнесмены из окружения Порошенко.

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Скандал вокруг Байденов произошел после публикаций СМИ о том, что сын Джозефа Байдена Хантер получал миллионы долларов от украинской компании Burisma Holdings с весны 2014 года по осень 2015 года. В тот период Байден-старший занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы.

Также был обнародован разговор адвоката Трампа Руди Джулиани с экс-генпрокурором Украины Виктором Шокиным, которого в 2016 году уволили после переговоров Байдена-старшего с бывшим украинским президентом Петром Порошенко. Шокин считает, что это произошло по личной просьбе Байдена именно из-за дела Burisma. На необходимость прекратить расследование ему лично намекал бывший посол США на Украине Джеффри Пайетт.

Дело Байдена стало поводом для начала процедуры импичмента Трампа, которую инициировали представители Демократической партии в палате представителей 25 сентября. По их утверждениям, во время телефонного разговора с Зеленским американский лидер давил на украинского коллегу с целью получить компромат на Байдена, который считается самым перспективным оппонентом действующего президента США на выборах в 2020 году.

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