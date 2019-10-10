Зеленский рассказал об «уставших» отношениях Украины и США

Отношения между США с Украиной являются «уставшими», а июльский телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом никак не мог повлиять на них. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Киеве на встрече с журналистами. Трансляцию ведет телеканал «112 Украина».

В ответ на вопрос журналиста о том, повлиял ли телефонный разговор с Трампом, Владимир Зеленский заверил, что звонок был связан с организацией личной встречи глав государств. «Звонок влиял только на то, что нужно договориться о встрече. Я хотел затянуть его в Украину. Я ему сказал, что у нас будет возможность встретиться в Варшаве. Хотел показать нашу молодую команду. Я ему сказал: предлагаю после Варшавы приехать к нам в Украину», — сказал президент.

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По словам Зеленского, на встрече с Трампом он призвал американского президента сменить риторику об украинской власти как о коррупционерах. «Я вас очень прошу, господин президент, пожалуйста, в вашей риторике мы очень просим, чтобы Белый дом изменил... этот имидж», — объяснил украинский лидер.

Зеленский также заявил, что он не проверял, совпадает ли американская стенограмма июльского разговора с украинской версией. При этом он опроверг давление со стороны Трампа, заверив, что Вашингтон заблокировал военную помощь еще до беседы президентов.

«С оружием или с "Бурисмой" (компания Burisma, в коррупционных связях с которой подозревают сына Джозефа Байдена — прим. «Ленты.ру») наши звонки никак не связаны. Они заблокировали эту программу [военной помощи] еще в июне. Я собирался поднять этот вопрос еще в Польше (1 сентября). Но тогда мы говорили с Трампом по телефону (в августе), этого вопроса не было совсем», — заявил Зеленский.

По словам украинского президента, этот вопрос они обговорили уже на личной встрече с главой США, после чего военная помощь Украине была разблокирована.

В США разгорелся скандал вокруг июльской телефонной беседы Трампа с Зеленским. Это стало поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора. Такое решение было принято по инициативе Трампа. Это стало ответом на обвинения законодателей, которые считают, что президент США оказал давление на Зеленского в интересах своей политической кампании.

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