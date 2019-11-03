Трампа уличили в ненависти к Украине

Президент США Дональд Трамп испытывал ненависть к Украине с самых первых дней в Белом доме. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на сотрудников администрации американского президента.

«Он обвинял [украинские власти] в том, что они каким-то образом работали с кампанией Клинтона. Были обвинения, что они могли ему навредить. Он просто ненавидел Украину», — рассказал бывший чиновник. Он объяснил, что причиной такого отношения может быть восприятие президентом различных теорий заговора, и добавил, что работники администрации «никогда не могли этого понять».

Издание отмечает, что чиновники пытались убедить Трампа оказать поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, Однако американский лидер сопротивлялся этому, так как, по его мнению, власти Украины вступили в сговор с демократами во время предвыборной кампании 2016 года.

В 2017 году перед встречей с занимавшим на тот момент пост украинского президента Петром Порошенко Трамп назвал Украину «ненастоящей страной». Кроме того, он заявил, что страна всегда была частью России, а также указал на то, что она «полностью коррумпирована», отмечает издание.

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Позже, в конце того же года, помощники американского президента пытались убедить его поставить военную помощь Украине, но он был против. «Он продолжал говорить о том, что не стоит злить Россию и какая Украина плохая страна», — поделился бывший чиновник.

В сентябре в США начался скандал из-за информации о давлении, которое Дональд Трамп якобы пытался оказать на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот помог ему избраться на второй срок. По некоторым сведениям, президент США давил на украинского лидера в июльском телефонном разговоре, требуя от него начала расследования действий сына бывшего вице-президента Джо Байдена (Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом республиканца на выборах в 2020 году) в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи.

На фоне этих слухов контролируемая демократами нижняя палата Конгресса США объявила о запуске процедуры импичмента, а Трамп, в свою очередь, распорядился опубликовать стенограмму разговора с Зеленским, из которой выяснилось, что он не ставил украинскому коллеге каких-либо условий по расследованию в отношении сына Байдена.

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