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Госдеп согласился опубликовать документы по Украине

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Госдепартамент согласился опубликовать документы, связанные с адвокатом американского лидера Дональда Трампа Руди Джулиани и с политикой администрации США в отношении Украины. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на заявление.

Документы планируют представить к 22 ноября после их обработки и внесения соответствующих редакционных изменений. Отмечается, что речь идет о переписке Джулиани с некоторыми советниками американского госсекретаря Майка Помпео, включая текстовые сообщения, переписки в мессенджерах, электронные письма и записи в календаре.

5 октября демократы в палате представителей Конгресса США запросили документы по Украине у Белого дома в связи с расследованием в рамках импичмента Трампа.

Скандал в США развернулся после публикаций СМИ о том, что сын Джозефа Байдена Хантер получал миллионы долларов от украинской компании Burisma Holdings с весны 2014 года по осень 2015 года. В тот период Байден-старший занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы.

Также был обнародован разговор Джулиани с экс-генпрокурором Украины Виктором Шокиным, которого в 2016 году уволили после переговоров Байдена-старшего с бывшим украинским президентом Петром Порошенко. Шокин считает, что это произошло по личной просьбе Байдена именно из-за дела Burisma. На необходимость прекратить расследование ему лично намекал бывший посол США на Украине Джеффри Пайетт.

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