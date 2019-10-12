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Трамп заступился за своего адвоката

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Руди Джулиани и Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту своего адвоката Рудольфа Джулиани. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Трамп назвал Джулиани «легендарным борцом с преступностью» и «величайшим мэром в истории Нью-Йорка», а также возмутился началом расследования в его отношении. «Иногда он может показаться немного грубым, но он также отличный парень и замечательный адвокат», — написал он.

О начале расследования в отношении Рудольфа Джулиани 11 октября сообщила The New York Times. Оно касается деятельности адвоката Трампа на Украине и его возможных попыток добиться отставки американского посла в Киеве Мари Йованович.

Кроме того, расследование касается дела предпринимателей из Флориды Игоря Фрумана и Льва Парнаса — выходцев из Украины, которые были арестованы в США. Они якобы помогали Джулиани контактировать с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным.

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