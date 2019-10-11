Раскрыта деятельность арестованных в США «украинских друзей» Трампа

Арестованные в США малоизвестные выходцы из Украины, предприниматели из Флориды Игорь Фруман и Лев Парнас, которые считаются «украинскими друзьями» американского лидера Дональда Трампа, помогали его адвокату Рудольфу Джулиани контактировать с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиными. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

По информации издания, Фруман и Парнас лоббировали интересы адвоката американского лидера Джулиани. Именно они, как утверждается, в 2018 году организовали встречу юриста с Шокиным, который в ходе разговора рассказал о давлении, которое оказывается на него из-за расследования дела о компании Burisma. По словам бывшего украинского генпрокурора, ведомство расследовало несколько эпизодов, связанных с отмыванием денег, коррупционным овладением нефтегазовыми активами и участием сына вице-президента США Хантера Байдена в наблюдательном совете компании.

Шокина позднее обвинили в коррупции, дело закрыли, а его уволили. Как выяснилось, об этом занимавшего на тот момент президентское кресло Петра Порошенко попросил бывший вице-президент США Джозеф Байден во время визита на Украину в декабре 2015 года. «Украинская правда» отмечает, что Джулиани заинтересовался показаниями бывшего генпрокурора и они начали искать выходы на сотрудников правоохранительных органов Украины с целью возобновить расследование.

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В января 2019 года бизнесмены присутствовали на встрече Джулиани с действующим на тот момент генеральным прокурором Юрием Луценко, на которой тот фактически подтвердил показания Шокина. Парнас и Фруман пытались организовать встречу с нынешним украинским лидером Владимиром Зеленским после президентских выборов. В частности, они обращались к олигарху Игорю Коломойскому, которому приписывали близкие отношения с Зеленским. «Они приезжали ко мне в Израиль и рассказывали, как мне надо с Зеленским общаться. Я сказал, я не имею отношения к Зеленскому. После этого они исчезли — и тут начались все эти провокации: по Джулиани, окружение, избавиться, еще какого-то бреда», — рассказывал он.

Бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас были арестованы в США по подозрению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Обвинения предъявлены по статьям о заговоре, фальсификации документов и лжи перед избирательной комиссией. По мнению следствия, группа скрывала истинное происхождение денег от некоего бизнесмена из России, используя для этого подставную компанию.

2 октября Deutsche Welle включила их в список украинских «друзей», о которых Дональд Трамп заявил в скандальном телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Кроме них там оказались 58-летний олигарх, бывший зять экс-президента Украины Леонида Кучмы Виктор Пинчук, бизнесмен Павел Фукс, мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир.

Скандал вокруг Хантера Байдена развернулся после того, как СМИ сообщили, что он получал миллионы долларов от Burisma Holdings в тот период, когда его отец занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы. По данным The New York Times, Байден-младший зарабатывал в Burisma до 50 тысяч долларов в месяц и получил за несколько лет работы в компании около трех миллионов долларов.

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