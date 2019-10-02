Названы украинские «друзья» Трампа

Стали известны украинские «друзья» президента США Дональда Трампа, о которых он заявил в скандальном телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Список публикует издание Deutsche Welle (DW).

Первым в списке украинских «друзей» Трампа оказался 58-летний олигарх, бывший зять экс-президента Украины Леонида Кучмы Виктор Пинчук. Как пишет DW, знакомых американского лидера можно поделить на две группы: те, кто знаком с ним лично, а также те, кто покупал его недвижимость. Пинчука отнесли к первой категории. Отмечается, что президент США выступил по видеосвязи на частном форуме бизнесмена «Ялтинская европейская стратегия».

Выступление продлилось около 20 минут и обошлось украинцу в 150 тысяч долларов. Вопросы Трампу во время конференции задавал американский публицист, политолог и комментатор одного из любимых телеканалов американского президента Fox News Дуглас Шен, который, как утверждается, давно работает с Пинчуком и в Минюсте США зарегистрирован как его официальный лоббист.

Следующим в перечне идет еще один украинский бизнесмен Павел Фукс, создавший в Москве девелоперскую компанию «Мосситигрупп» и попавший под санкции Москвы в рамках ответа на ограничения Киева. С Трампом он познакомился в 2005 году, после чего несколько раз встречался с ним, его детьми и женой. Темой разговора на некоторых встречах было строительство Trump Tower в Москве. DW пишет, что Фукс был одним из тех, кто приезжал на инаугурацию Трампа. Сообщается, что осенью 2017 года украинец организовал визит в Харьков адвоката Рудольфа Джулиани, который сейчас также оказался в центре скандала после телефонного разговора Трампа и Зеленского.

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Немецкое издание отмечает, что с Трампом связан мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир. С президентом они встречались, будучи спортсменами. Кличко-старший рассказывал, что они с братом проводили бои в принадлежавшем политику казино «Тадж-Махал» в штате Нью-Джерси. По его словам, американский миллиардер присутствовал на их боя, и они были у него в гостях. Как отмечает DW, Виталию Кличко также приписывают связи с Джулиани, на встречу с которым он отправился спустя несколько дней после телефонного разговора Трампа с Зеленским.

К украинским «друзьям» Трампа также относят малоизвестных выходцев из Украины, предпринимателей из Флориды Игоря Фрумана и Льва Парнаса. Они, как утверждается, помогали Джулиану контактировать с украинской стороной, в том числе с бывшими генпрокурорами, при сборе информации о деятельности на Украине бывшего вице-президента и политического конкурента Трампа Джо Байдена и его сына. Более того, они встречались с самим Трампом и его сыном Дональдом-младшим.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов, которой до этого не было в открытом доступе, стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американского лидера. В Конгрессе США заявляли, что это будет сделано, если удастся доказать факт давления Трампа на украинского коллегу в связи с необходимостью расследования коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена, сына Джо Байдена, претендующего на пост главы государства на выборах 2020 года от Демократической партии. В разговоре с Зеленским Трамп упоминал, что имеет много друзей на Украине. «Вы — великая страна. У меня много украинских друзей, и они потрясающие люди», — говорил он.

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