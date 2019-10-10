В США арестовали «украинских друзей» Трампа

В США арестовали двоих выходцев из Советского Союза, предпринимателей из Флориды Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которые якобы считались «друзьями» американского президента Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Бизнесмены были арестованы по подозрению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Обвинения предъявлены по статьям о заговоре, фальсификации документов и лжи перед избирательной комиссией. По мнению следствия, группа скрывала истинное происхождение денег от некого бизнесмена из России, используя для этого подставную компанию. Подчеркивается, что Парнас и Фруман в течение 2018 года проводили встречи как с самим президентом, так и с его сыном и адвокатом, помогая им по разным вопросам, связанным с Украиной.

Известно, что у них тесные контакты с личным адвокатом Трампа Руди Джулиани. По данным Федеральной избирательной комиссии США, оба мужчины пожертвовали в мае 2018 года на кампанию республиканцев 325 тысяч долларов США (почти 21 миллион рублей) через фонд America First Action.

Кроме того, Reuters сообщает, что по делу могут проходить еще два человека — Давид Коррейя и украинец Андрей Кукушкин.

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Фруман и Парнас, как утверждается, помогали Джулиани контактировать с украинской стороной, в том числе с бывшими генпрокурорами, при сборе информации о деятельности на Украине бывшего вице-президента и политического конкурента Трампа Джо Байдена и его сына. Более того, они встречались с самим Трампом и его сыном Дональдом-младшим.

7 октября стало известно, что несколько американских бизнесменов, связанных с Республиканской партией США, весной 2019 года пытались добиться смены руководства украинской энергетической компании «Нафтогаз». По некоторым данным, речь идет о Игоре Фрумане и Льве Парнасе, а также «нефтяном магнате» из Флориды Гарри Сарджинте III. Утверждалось, что они планировали добиться заключения украинской компанией контрактов с предприятиями, контролируемыми сторонниками американского президента Дональда Трампа.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов, которой до этого не было в открытом доступе, стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американского лидера. В Конгрессе США заявляли, что это будет сделано, если удастся доказать факт давления Трампа на украинского коллегу в связи с необходимостью расследования коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена, сына Джо Байдена, претендующего на пост главы государства на выборах 2020 года от Демократической партии. В разговоре с Зеленским Трамп упоминал, что имеет много друзей на Украине. «Вы — великая страна. У меня много украинских друзей, и они потрясающие люди», — говорил он.

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