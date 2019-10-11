Раскрыты подробности увольнения посла США на Украине из-за дела Байдена

Посол США на Украине Мари Йованович была отстранена от своей должности после того, как настаивала на соблюдении протокола при передаче запроса украинским чиновникам о расследовании дела нефтегазовой компании Burisma Holdings.Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на бывшего американского дипломата.

По его словам, Йованович отказалась делать «личные, неформальные вещи», о которых ее просили. Она настаивала, чтобы просьбы личного адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани к украинским чиновника были переданы через официальные каналы. Джулиани обращался к официальным лицам по поводу проведения расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, работавшего в украинской компании Burisma.

Дипломат дала понять Вашингтону, что у США есть формальные протоколы для запросов по расследованию к правительствам других стран. Отмечается, что Госдеп использует в таких случаях специальные двусторонние договоры о правовой помощи, в которых согласовывается обмен доказательствами и информацией в расследованиях по уголовным делам. Между США и Украиной такой договор действует с 2001 года.

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Ожидается, что в пятницу Йованович даст показания в Палате представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента Трампа. Они состоятся за закрытыми дверями. Демократы ожидают ее появления, несмотря на утверждение Трампа, что Белый дом не будет сотрудничать со следствием. 10 октября сенаторы-демократы направили госсекретарю Майку Помпео письмо с требованием указания причин смещения Йованович с должности посла.

28 сентября стало известно, что Трамп во время июльского телефонного разговора c Зеленским заявил, что Йованович ждут «некоторые неприятности». В мае появилась информация, что Вашингтон отозвал своего посла из Киева. Ее пребывание на посту было на три месяца короче обычного трехлетнего срока. Временным поверенным в делах США на Украине стал Уильям Тейлор.

Скандал вокруг Байденов произошел после того, как СМИ сообщили, что Хантер Байден получал миллионы долларов от украинской компании Burisma Holdings с весны 2014 года по осень 2015-го. В тот период Байден-старший занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы.

«Дело Байдена» стало поводом для начала процедуры импичмента Трампу, которую инициировали представители Демократической партии в палате представителей 25 сентября. По их утверждениям, во время телефонного разговора с Зеленским американский лидер давил на украинского коллегу с целью получить компромат на Байдена, который считается самым перспективным оппонентом действующего президента США на выборах в 2020 году.

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