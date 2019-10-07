Помпео вызвал у сотрудников Госдепа сомнения и злобу

Некоторые из сотрудников Госдепа США начинают сомневаться и разочаровываться в госсекретаре Майке Помпео на фоне «украинского скандала». Об этом сообщает CNN со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников департамента.

По словам сотрудников, споры по поводу Украины усугубили разногласия между «политическими назначенцами» и профессиональными дипломатами. Последние считают, что Госдеп политизируется, а это, в свою очередь, может подорвать связи США с другими странами.

Кроме того, среди сотрудников Госдепа растет разочарование в Помпео. В частности, один из дипломатов назвал госсекретаря неспособным противостоять президенту США Дональду Трампу и его адвокату Руди Джулиани, который якобы использует департамент в своих целях.

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