Трамп пообещал неприятности бывшему послу США на Украине

Президент США Дональд Трамп во время июльского телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что бывшего американского посла на Украине Мари Йованович ждут «некоторые неприятности». На это обратила внимание газета The New York Times.

Издание отмечает, что американский лидер мог уличить Йованович в оскорблениях в свой адрес. Однако знакомые с ситуацией источники из окружения дипломата утверждают, что профессионализм и солидный опыт Йованович делают эту версию крайне маловероятной.

Согласно второй версии, Трамп уволил Йованович в мае 2019 года, чтобы подорвать репутацию бывшего вице-президента Джозефа Байдена, который баллотируется на пост главы государства от демократов. В пользу этой версии говорит тот факт, что ранее именно Йованович заблокировала получение виз для сотрудников украинской прокуратуры, которые собирались передать американской стороне важные документы о деятельности в стране Байдена и его сына Хантера. Из-за этого Трамп во время увольнения посла даже нарушил ряд процедур при передаче ее полномочий временному поверенному Уильяму Тейлору, отмечает The New York Times.

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Госсекретарь США Майк Помпео во время брифинга 26 сентября в Нью-Йорке отказался отвечать на вопрос, почему Йованович лишилась своей должности. Сама экс-посол в настоящее время работает в Джорджтаунском университете и не общается с журналистами.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов, которой до этого не было в открытом доступе, стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американского лидера.

В Конгрессе США заявляли, что это будет сделано, если удастся доказать факт давления Трампа на украинского коллегу в связи с необходимостью расследования коррупционной деятельности на Украине компании Хантера Байдена. На фоне этих событий Трамп распорядился опубликовать стенограмму разговора.

Мари Йованович была назначена послом на Украине в августе 2016 года в период президентства Барака Обамы. 5 мая 2019-го в Госдепартаменте сообщили об ее отставке. Экс-дипломата подозревают в работе на конкурентов действующего президента во время избирательной кампании 2016 года.

В марте Йованович и занимавший тогда пост генпрокурора Украины Юрий Луценко оказались в центре скандала после того, как Луценко заявил о том, что дипломат якобы передала ему список лиц, которых просила не подвергать уголовному преследованию. В Госдепартаменте заявление главы Генпрокуратуры опровергли, назвав его откровенной фальсификацией. Позднее в ведомстве пояснили, что списка от Йованович не было, а ее рекомендации носили устный характер.

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