В посольство США на Украине прислали новое руководство

Временно поверенным в делах США на Украине стал Уильям Тейлор. Об этом сообщается на официальном сайте посольства.
«Посольство США в Киеве приветствует посла Уильяма Тейлора, который вернулся в Украину как временный поверенный в делах США. Он будет руководить нашей командой в это время исторических выборов и переходного периода», — говорится в сообщении.
На этом посту Тейлор сменил Кристину Квин, которая вернется на должность заместителя главы дипломатической миссии. Тейлор подчеркнул, что США будут продолжать «поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины», а сам он надеется на развитие «партнерских отношений с украинским народом».
Тейлор уже был послом США на Украине с 2006 по 2009 год. Он также занимал пост вице-президента Института мира и был специальным координатором Госдепа по делам Ближнего Востока.
Ранее с Украины была отозвана посол США Мари Йованович, которую подозревают в работе на конкурентов действующего президента США Дональда Трампа во время президентских выборов 2016 года.