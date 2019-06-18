В посольство США на Украине прислали новое руководство

Временно поверенным в делах США на Украине стал Уильям Тейлор. Об этом сообщается на официальном сайте посольства.

«Посольство США в Киеве приветствует посла Уильяма Тейлора, который вернулся в Украину как временный поверенный в делах США. Он будет руководить нашей командой в это время исторических выборов и переходного периода», — говорится в сообщении.

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На этом посту Тейлор сменил Кристину Квин, которая вернется на должность заместителя главы дипломатической миссии. Тейлор подчеркнул, что США будут продолжать «поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины», а сам он надеется на развитие «партнерских отношений с украинским народом».

Тейлор уже был послом США на Украине с 2006 по 2009 год. Он также занимал пост вице-президента Института мира и был специальным координатором Госдепа по делам Ближнего Востока.

Ранее с Украины была отозвана посол США Мари Йованович, которую подозревают в работе на конкурентов действующего президента США Дональда Трампа во время президентских выборов 2016 года.

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