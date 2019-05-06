Посол США завершит работу в Киеве

Вашингтон отзовет своего посла на Украине Мари Йованович. Об этом сообщает издание Zn.ua со ссылкой на американские дипломатические источники.

Отмечается, что Йованович завершит работу 20 мая. На данный момент она уехала в Вашингтон для консультаций, однако уже 11 мая вернется в Киев.

Обязанности главы американской дипмиссии на Украине будет исполнять временный поверенный. Кто именно им станет, пока что неизвестно.

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В марте депутат Верховной Рады Сергей Мельничук опубликовал скриншот, на котором запечатлен якобы список не подлежащих уголовному преследованию лиц, переданный Мари Йованович генпрокурору Украины Юрию Луценко.

Луценко заявил, что Йованович передала ему перечень во время их первой встречи в 2016 году. После этого посольство США обвинило генпрокурора в попытке ослабить репутацию главы американской дипмиссии. Позже оказалось, что бумага, которую Луценко все же предоставил в подтверждение своих слов, оказалась устаревшей и относящейся к другому делу.

Мари Йованович была назначена послом США на Украине в августе 2016 года.

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